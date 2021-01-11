5 ساعات من التنفس الصناعى اليدوى.. طبيب ينقذ حياه مريضة فيروس كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أثارت صورة الدكتور أحمد عنتر القرنشاوى، طبيب القلب والأوعية بمستشفى شرق المدينة التخصصي بالإسكندرية، وهو يجلس على الآرض بعد عناء 5 ساعات فى محاولات مستمرة تنجح فى إنقاذ حياة مريضة "كورونا" حالة تعاطف كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، بالدور البطولى الذى قام به فى محاولة إنقاذ المريضة.

وتداول رواد التواصل الإجتماعى قصة تلك الصورة لهذا الطبيب الشاب المتفانى فى عمله، حيث شهدت مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية وجود حالة مصابة بكورونا لسيدة وصل نسبه الأكسجين في دمها لـ 35% فقط ولا تستجيب عند وضعها على الأكسجين، بسبب تأثر الرئة بالجلطات، وبدأت نسبة الأكسجين تقل للحالة، وهى حالة لأم شابة فى مقتبل العمر تشعر أنها تحتضر وأنها النهاية، وقبل الدخول فى الغيبوبة أوصت الطبيب المعالج، الدكتور أحمد عنتر قائلة :" والنبي يادكتور متيتمش عيالي)"، ويكون رد فعل الطبيب أنه هو وطاقم التمريض المخلصين ولمدة خمس ساعات متواصله يحاولون إنقاذ حياتها عن طريق التنفس الصناعي اليدوي.

ويقسم الطبيب الشاب أنه لن يتركها ولو لزم الأمر أنه يستمر فى المحاولات التنفس الصناعى حتى الصباح، بالرغم من صعوبة عمل التنفس الصناعي اليدوي، ثم قام بوضعها على جهاز التنفس الصناعي بأعلى ضغط حيث أن التنفس الصناعي اليدوي حافظ فقط على نسبة الأكسجين وعلى حياة المريضة لكنه لم يرتفع، وقام بمنتهى الحرفية بتركيب أنبوبتان للصدر، خاص أنه إذا لم يتم تركيب الأنبوب الصدري بشكل سليم مع ضغط الأكسجين قد تنفجر الرئة فورا، وبعد محاولات كبيرة لمدة 5 ساعات وصل الأكسجين في دمها 99% بفضل دكتور أحمد عنتر القرنشاوي وطاقم التمريض، وعلق رودا الواصل الاجتماعى، قائلين: "مش محتاجين غير دول ونكون في ضهرهم ونلتزم علشان يقدروا يساعدونا، فعلا دول جيشنا الأبيض الحقيقي، وده كله رغم أن في ليهم حياة وبيوت وراضيين بالتقصير فيها بس نساعدهم ونلتزم".



الدكتور احمد عنتر