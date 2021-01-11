‏محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدورى لمتابعة جهود مجابهة "كورونا"

ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة فيروس كورونا، وذلك للوقوف على معدلات استخدام الأكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة السابق، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، ومديرى المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر.
وفى مستهل الاجتماع، توجه محافظ الفيوم بالشكر للدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة السابق، متمنيا لها التوفيق والسداد فى المرحلة المقبلة، وقام بتكريمها ومنحها شهادة تقدير، موجهاً بعقد اجتماع بين كلٍ من وكيل وزارة الصحة الحالى ووكيل وزارة الصحة السابق، للتنسيق فيما بينهما بشأن كافة الملفات بالقطاع الصحي، كخطوة رئيسية فى استمرار الجهود للارتقاء بمنظومة الصحة والرعاية الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع وجه باستمرار متابعة موقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات، مؤكداً على ضرورة ترشيد استهلاك الاكسجين وتوزيعه بالشكل الأمثل تفادياً لسوء استخدامه، وملء اسطوانات الاكسجين الفارغة بصفة مستمرة، حرصاً على حياة المرضى، مشدداً على ضرورة التكاتف ورفع درجة الاستعداد داخل كافة المستشفيات لتوفير الرعاية الكاملة للمرضى.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة الجديد، بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بمرضى فيروس كورونا، ومراجعة أليات توزيع لقاحات فيروس كورونا على الفئات المستهدفة، وزيادة عدد الأسرّة بمستشفيات المحافظة لاستقبال مصابى كورونا، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً مراجعة أعمال رفع كفاءة مستشفى صدر الفيوم، حيث وجه المحافظ بتوزيع الأطقم الطبية والتمريض الموجودين بالمستشفى على المستشفيات التى بها عجز لحين الانتهاء من كافة الأعمال ودخول المستشفى الخدمة من جديد.
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