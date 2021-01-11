‏محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدورى لمتابعة جهود مجابهة "كورونا"

الفيوم رباب الجالي

ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة فيروس كورونا، وذلك للوقوف على معدلات استخدام الأكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة السابق، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، ومديرى المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر.

وفى مستهل الاجتماع، توجه محافظ الفيوم بالشكر للدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة السابق، متمنيا لها التوفيق والسداد فى المرحلة المقبلة، وقام بتكريمها ومنحها شهادة تقدير، موجهاً بعقد اجتماع بين كلٍ من وكيل وزارة الصحة الحالى ووكيل وزارة الصحة السابق، للتنسيق فيما بينهما بشأن كافة الملفات بالقطاع الصحي، كخطوة رئيسية فى استمرار الجهود للارتقاء بمنظومة الصحة والرعاية الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع وجه باستمرار متابعة موقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات، مؤكداً على ضرورة ترشيد استهلاك الاكسجين وتوزيعه بالشكل الأمثل تفادياً لسوء استخدامه، وملء اسطوانات الاكسجين الفارغة بصفة مستمرة، حرصاً على حياة المرضى، مشدداً على ضرورة التكاتف ورفع درجة الاستعداد داخل كافة المستشفيات لتوفير الرعاية الكاملة للمرضى.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة الجديد، بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بمرضى فيروس كورونا، ومراجعة أليات توزيع لقاحات فيروس كورونا على الفئات المستهدفة، وزيادة عدد الأسرّة بمستشفيات المحافظة لاستقبال مصابى كورونا، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً مراجعة أعمال رفع كفاءة مستشفى صدر الفيوم، حيث وجه المحافظ بتوزيع الأطقم الطبية والتمريض الموجودين بالمستشفى على المستشفيات التى بها عجز لحين الانتهاء من كافة الأعمال ودخول المستشفى الخدمة من جديد.