وكيل "صحة الغربية" يتفقد مستشفى العزل الصحى بكفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات مستشفى العزل الصحي لمرضى كورونا بكفر الزيات.

وخلال الزيارة تفقد وكيل وزارة الصحة غرف المرضى بالعناية والأقسام الداخلية والاطمئنان عن الخدمة المقدمة وتوافر المستلزمات والواقيات والأدوية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة شبكة الغازات للتأكد من عملها على أكمل وجه وعدم تسريب من الفلوميترات وجود أكسجين سائل بتانكات الأكسجين.

وأوضح الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات أن سعه التانك القديم 6000 لتر والتانك الجديد سعة 10000 لتر، مشددا على إجراء أعمال صيانة للأجهزة والالتزام بالحفاظ على النظافه وحسن التعامل مع المرضى وعدم وجود اى مرافقين والالتزام بمعايير مكافحة العدوى.