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وزير الدفاع الأمريكى: فتح 25 قضية إرهاب محلي على خلفية اقتحام الكونجرس

الإثنين، 11 يناير 2021 12:06 ص
وزير الدفاع الأمريكى: فتح 25 قضية إرهاب محلي على خلفية اقتحام الكونجرس الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الجيش الأمريكى أنه تم فتح 25 قضية إرهاب محلى على خلفية اقتحام الكونجرس، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وقبلها أنكس البيت الأبيض العلم حدادا على الشرطى الذى قتل خلال اقتحام أنصار الرئيس التركى المنتهية ولايته دونالد الكونجرس، وفقا لمصادر إعلامية وتم تنظيم مراسم تشييع الشرطى الذى قتل خلال اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكونجرس.

 

وفى وقت سابق قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: قد نصوت على محاكمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء أو الأربعاء، وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب: محاكمة دونالد ترامب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي وقبل انتخابات جورجيا.

 

وتابع زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

 


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