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واشنطن: كل الأطراف الأمريكية تعى أن ميليشيا الحوثى تشكل خطرا على المنطقة

الإثنين، 11 يناير 2021 08:25 م
واشنطن: كل الأطراف الأمريكية تعى أن ميليشيا الحوثى تشكل خطرا على المنطقة الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحوثيين الإرهابيين رفضوا كل الفرص للوصول لتسوية في اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني، متابعة: حان الوقت للحوثي فهم الرسالة ووقف التنسيق مع إيران.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية ، أن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية رسالة للنظام الإيراني، موضحة أن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية جزء من حملة الضغوط القصوى على إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن كل الأطراف الأمريكية تعي أن ميليشيا الحوثي تشكل خطرا على المنطقة.

 

 

 


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