وكشفت وثيقة صادرة عما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - النقاب عن فرض إجراءات جديدة على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها .



وطالبت ميليشيات الحوثي المنظمات بعدم استخدام موظفيها في أعمال دراسة أو رصد أو عقد أي اجتماعات افتراضية عبر تقنية التواصل المباشر عن بعد عبر الإنترنت لغرض القيام بورش عمل أو ندوات إلا بعد التنسيق المسبق.

