اليوم السابع
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الإثنين، 11 يناير 2021 03:26 م
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ميركل تحذر من دخول بلادها مرحلة حرجة مع انتشار كورونا بأوروبا

الإثنين، 11 يناير 2021 03:00 م
ميركل تحذر من دخول بلادها مرحلة حرجة مع انتشار كورونا بأوروبا ميركل
برلين (أ ش أ)

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حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من أن بلادها قد تدخل مرحلة حرجة مع تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء أوروبا، وقالت ميركل - في كلمة نقلتها قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الاثنين، إن الأسابيع المقبلة ستكون الأشد تضررًا من الفيروس، مضيفة "هذه هي الموجة الثانية الخطرة للجائحة التي تمر بها بلادنا، مثل العديد من الدول الأوروبية، وربما ستكون الأسابيع التالية من فصل الشتاء أصعب مرحلة من الجائحة".

يأتي تحذير ميركل الصارخ مع تجاوز بلادها 40 ألف حالة وفاة منذ بداية جائحة كورونا، وتتعرض حاليا لضربة قوية من الموجة الثانية.

من جانبها قالت سونيا بندر من إدارة المراقبة في معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 35 % بالنسبة للعديد من الأمراض، بسبب الإغلاق الذي تم إقراره في البلاد كإجراء لمحاولة السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير أن من بين هذه الأمراض (الإنفلونزا والجديري المائي و نوروفيروس)، حيث أن الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي هي من العوامل الأساسية لتفادي الأمراض الأخرى.

وذكر التقرير أنه في العام الماضي ، تم تسجيل ملاحظة بأن فيروس كورونا يدفع الأمراض الأخرى إلى الخلفية .

كما كشف التقرير أنه بعد الإغلاق الأول في وباء كورونا 2020 ، انخفض عدد حالات الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية الأخرى مقارنة بالسنوات السابقة.

 


ميركل

اوروبا

كورونا

انتشار كورونا

فيروس كورونا

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