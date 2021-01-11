ميركل تحذر من دخول بلادها مرحلة حرجة مع انتشار كورونا بأوروبا

من جانبها قالت سونيا بندر من إدارة المراقبة في معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 35 % بالنسبة للعديد من الأمراض، بسبب الإغلاق الذي تم إقراره في البلاد كإجراء لمحاولة السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير أن من بين هذه الأمراض (الإنفلونزا والجديري المائي و نوروفيروس)، حيث أن الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي هي من العوامل الأساسية لتفادي الأمراض الأخرى.

وذكر التقرير أنه في العام الماضي ، تم تسجيل ملاحظة بأن فيروس كورونا يدفع الأمراض الأخرى إلى الخلفية .

كما كشف التقرير أنه بعد الإغلاق الأول في وباء كورونا 2020 ، انخفض عدد حالات الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية الأخرى مقارنة بالسنوات السابقة.