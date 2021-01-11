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مياه المنيا: حملات على المنشآت الصناعية للتأكد من تطبيقها معايير الصرف الصناعى

الإثنين، 11 يناير 2021 02:49 م
مياه المنيا: حملات على المنشآت الصناعية للتأكد من تطبيقها معايير الصرف الصناعى المهندس ياسر أحمد الشهاوى
المنيا-حسن عبد الغفار

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صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، بأنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالعمل على توفير صرف صحى آمن فإن الإدارة العامة للصرف الصناعى بالشركة تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بمعايير الصرف الصناعى السليم.

وأضاف الشهاوى، أنه يتم إلزام كافة المنشآت المخالفة بعمل وحدة معالجة تتناسب مع صرف كل منشأة لخروج صرف صحى مطابقا للقانون رقم 93 لسنة 62 ولائحته التنفيذية المعدله بالقرار رقم 44لسنة 2000.

وناشد الشهاوى، كافة المنشآت الصناعية بتوفيق أوضاعهم مؤكدا مضى الشركة فى رسالتها كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.

 

 


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