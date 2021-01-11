اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 09:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا فى اشتباكات بين عصابات والشرطة بكراكاس

الإثنين، 11 يناير 2021 08:13 ص
مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا فى اشتباكات بين عصابات والشرطة بكراكاس شرطة فنزويلا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت تقارير صحفية ونشطاء في حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 23 شخصا لاقوا حتفهم مطلع الأسبوع في اشتباك وقع بين الشرطة وعصابات في كراكاس، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الفنزويلية تدقيقا دوليا في حالات القتل التي تقوم بها قوات الأمن.

وبدأ الاشتباك بعد ظهر الجمعة عندما نفذت وحدتان من الشرطة عملية في حي لا فيجا الذي تقطنه عصابات. وكتب الناشط مارينو ألفارادو على تويتر أن العملية استمرت حتى يوم السبت.

وقال ألفارادو ونشطاء آخرون وتقرير لصحيفة ألتيماس نوتيسياس، التي تعتبر مقربة من الحزب الاشتراكي الحاكم، إنه لا يوجد قتلى فيما يبدو بين الشرطة جراء المواجهات.

ويقول مرصد العنف في فنزويلا وهو منظمة غير ربحية إن فنزويلا من بين أكثر الدول التي يشيع فيها العنف حيث بلغ معدل القتل حوالي 45.6 بالمئة لكل 100 ألف مواطن في 2020.

 


كراكاس

اشتباكات

فنزويلا

حي لا فيجا

عصابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة