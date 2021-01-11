مستشفى ناصر بشبرا الخيمة تعلن تعافى طفلة من الإصابة بفيروس كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مستشفى ناصر العام في محافظة القليوبية، شفاء طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي سجلت فيه المحافظة 8 حالات وفاة على مدار الـ24 ساعة الماضية، في مستشفيات ومراكز العزل المختلفة.

وجاء في بيان صادر عن المستشفى، أن إحدى الأطفال المصابات بفيروس كورونا غادرت المستشفى بالفعل، بعد خضوعها للعلاج لمدة أسبوعين داخل العزل، حتى تأكد شفاؤها، وجاءت نتيجة المسحة الأخيرة لها سلبية.

فيما أشار البيان، إلى وجود 28 حالة إصابة بفيروس كورونا، تخضع للعلاج بمستشفى ناصر حالياً، فقد أعلن مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها استقرار حالتي الاشتباه بكورونا، اللتين جرى استقبالهما في وقت سابق أمس الأحد، حيث تم إيداعهما قسم العزل لحين التأكد من إصابتهما بالفيروس من عدمه.