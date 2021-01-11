اليوم السابع
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مسؤول بريطانى: نعيش أسوأ مرحلة من تفشى فيروس كورونا

الإثنين، 11 يناير 2021 10:13 ص
مسؤول بريطانى: نعيش أسوأ مرحلة من تفشى فيروس كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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قال كريس ويتي، مستشار الحكومة البريطانية لشؤون مكافحة فيروس كورونا، إن بلاده في أسوأ مرحلة من تفشي الجائحة، وبعيدة الآن عن العودة للحياة الطبيعية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

 

وسجلت بريطانيا الأحد 54 ألفاً و940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.


و ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه تم تسجيل 563 حالة وفاة متأثرة بالفيروس .


يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن الاثنين الماضي في خطاب تلفزيوني فرض إغلاق جديد في إنجلترا ودعوة الأفراد للبقاء في المنازل مثلما حدث في الإغلاق الأول في مارس الماضي، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابة في البلاد بشكل غير مسبوق.


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