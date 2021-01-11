اليوم السابع
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الإثنين، 11 يناير 2021 09:29 م
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محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنجاز أكبر عدد من طلبات التصالح

الإثنين، 11 يناير 2021 09:05 م
محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنجاز أكبر عدد من طلبات التصالح محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بدفع العمل بمنظومة التصالح وعمل اللجان الفنية بالمراكز التكنولوجية، لسرعة إنجاز اكبر عدد من ملفات التصالح، والبت فيها، لعرضها على اللجنة العليا، وعرض اي مشكلات تعوق أعمالهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ورؤساء المراكز التكنولوجية.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اهالي المحافظة بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال مد فترة التصالح لإنهاء الإجراءات الازمه، للتصالح مع الدولة.

 

 


كفر الشيخ

طلبات التصالح

اجراءات احترازيه

مراكز تكنولوجيه

مجالس المدن

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