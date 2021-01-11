محافظ دمياط توجه بالإسراع فى فحص طلبات التصالح بمخالفات البناء

دمياط معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، اجتماعاً، مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة والمهندس أحمد درويش نقيب المهندسين بدمياط وأعضاء اللجنة المركزية المختصة بمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء، والمشكلة بقرار المحافظ رقم 619 لسنة 2020 واللجان الفنية البالغ عددها خمس لجان والأمانات الفنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية بالديوان العام.

تم خلال الاجتماع استعراض شامل للموقف الخاص بالطلبات التى تم البت فيها والطلبات غير المستوفاة للشروط والمستوفاه وفقاً لبنود قانون التصالح فى مخالفات البناء واللوائح المُنظمة لذلك.

وناقشت المحافظ كافة المحاور المُتعلقة بذلك الملف وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق تنفيذ أعمال فحص الطلبات والمعاينة، مؤكدة على ضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ هذه الأعمال، وإخطار أصحاب الشأن بإستكمال الأوراق المطلوبة ومناشدتهم باستيفاء كافة الشروط لتقنين الأوضاع حتى لا يتم تنفيذ الإزالة تجاه تلك المخالفات، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود والعمل فى إطار الخطة المحددة، وتقديم تقارير دورية بما تم تنفيذه.

وعلى جانب آخر ناشدت المحافظ المواطنين ممن لم يقوموا بتقديم طلبات تصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى الوحدة المحلية الواقع بنطاقها المخالفة، لتقديم الأوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع.

والجدير بالذكر موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة فى آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30 % من قيمة التصالح، كجدية تصالح، وذلك اذا قام بالسداد فى شهر فبراير و 35% اذا قام بالسداد فى شهر فبراير و 40% فى حال السداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلا من 25% التى سبق اقراها لمن سدد جدية التصالح خلال الاشهر الماضية.