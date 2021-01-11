اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد ووفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية يتفقدون عدد من المشروعات

الإثنين، 11 يناير 2021 06:14 م
محافظ بورسعيد ووفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية يتفقدون عدد من المشروعات جانب من الجولة
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطانى اليوم الأثنين ، عدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد حيث تم المرور علي مصانع انتاج ضفائر السيارات وانتاج اطارات السيارات وكابسي للدهانات .

واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الصناعية  والتى كان على رأسها إنشاء مجمعات صناعية للشباب الذي يتضمن مشروع ال٥٤ وال ٥٨ مصنع  والتي حقق بها الشباب نجاحا كبيرا واصبحت انتاجهم يغزو الأسواق المحلية والعالمية وكذلك المشروعات الصناعية العملاقة والتي دخلت المنطقة للمرة الأولى.

ومن جانبهم، أشاد وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالطفرة الصناعية على أرض بورسعيد  من خلال مشاهدة المصانع العملاقة على أرض الواقع والتقدم التكنولوجي وكذلك جودة المنتجات.

 

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

محافظ بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة