محافظ بورسعيد ووفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية يتفقدون عدد من المشروعات

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطانى اليوم الأثنين ، عدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد حيث تم المرور علي مصانع انتاج ضفائر السيارات وانتاج اطارات السيارات وكابسي للدهانات .

واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الصناعية والتى كان على رأسها إنشاء مجمعات صناعية للشباب الذي يتضمن مشروع ال٥٤ وال ٥٨ مصنع والتي حقق بها الشباب نجاحا كبيرا واصبحت انتاجهم يغزو الأسواق المحلية والعالمية وكذلك المشروعات الصناعية العملاقة والتي دخلت المنطقة للمرة الأولى.

ومن جانبهم، أشاد وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالطفرة الصناعية على أرض بورسعيد من خلال مشاهدة المصانع العملاقة على أرض الواقع والتقدم التكنولوجي وكذلك جودة المنتجات.