محافظ بنى سويف يبحث تدعيم وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، لبحث عدد من الملفات الخاصة بالمناطق الصناعية والموقف التنفيذى لأعمال المرافق، بالإضافة إلى بحث الآليات اللازمة لدعم سبل تعزيز التواصل الدائم لتوفير الحلول والبدائل المناسبة لكافة المعوقات والمشكلات التى تواجه الاستثمار والمستثمرين بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذى يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

رحب محافظ بنى سويف، برئيس الهيئة، مؤكدا أهمية الزيارة التى تأتى فى سياق تفعيل التعاون المثمر بين المحافظة والهيئة فى مجال الدفع بقطاع الاستثمار من خلال بحث الرؤى المشتركة والخطوات العملية لتدعيم الموقف التنفيذى لمشروعات تدعيم وتطوير المناطق الصناعية والدفع بمشروعات إنشاء مناطق أخرى، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل فى تناغم وتكامل وتحت مظلة واحدة وأهداف محددة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد والتى تترجمها الحكومة فى خطوات عملية واضحة وفاعلة.

وناقش المحافظ، مع رئيس الهيئة عدداً من الموضوعات الهامة والخطوات العملية التى اتخذتها المحافظة والرؤية الجديدة التى تعمل من خلالها وظهرت فى العديد من الأطروحات، مشيرا إلى أنه تُجرى حاليا دراسة تنفيذ محطات معالجة صرف صحى وصناعى بتكنولوجيا حديثة بالمناطق الصناعية، وذلك سيدفع بجهود الدولة فى حل مشكلة الصرف ودعم الرؤية الحالية الهادفة للتخلص الآمن من الصرف الصناعى للمصانع.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أنه تم الدفع وتذليل المعوقات التى كان تواجه مشروع الصرف الصناعى بمنطقة بياض العرب، والتى كانت تواجه المرحلة الثانية من المشروع ، حيث قد تم إنهاء المرحلة الأولى التى ساهمت بشكل كبير فى حل مشكل واستيعاب كميات كبيرة من ناتج الصرف الصناعية وكذا الصرف الصحى بالمنطقة، مشيرا إلى عدد من الملفات الخاصة بمشروعات ترفيق المناطق الصناعية والعمل على حشد كافة الجهود والتعاون مع المستثمرين لتحقيق نقلة جيدة فى هذا الشأن.

واستعرض محافظ بنى سويف، خلال اللقاء مع رئيس الهيئة، الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمحافظة وزيادة التعاون مع الهيئة من أجل المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية، تهدف لخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن بنى سويف شهدت فى الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة فى مجال التنمية الصناعية، لاسيما بعد حزمة المشروعات القومية العملاقة التى نفذت على أرض بنى سويف على مدار الست سنوات الماضية فى قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق والاتصالات.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة اللواء محمد الزلاط حرص الهيئة للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى، لافتًا إلى أن الهيئة لن تدخر جهدًا فى توظيف وتسخير كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الهيئة ومحافظة بنى سويف فى كافة المجالات داخل القطاع.