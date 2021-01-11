محافظ الوادى الجديد يشدد على الإجراءات الوقائية والتباعد بالجهات الحكومية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد ، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات الجماهيرية وتواصل أعمال التعقيم والتطهير للوقاية من فيروس كورونا.

وأصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، تعليماته لجميع المنشآت والمصالح الحكومية من الوحدات المحلية والمديريات، بإلزام العاملين بها والمترددين عليها بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم السماح للموظفين والمواطنين بدخولها بدون ارتداء الكمامات، وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المنشآت الخدمية، وإعداد تقارير دورية، بالتوازى مع المرور الميداني، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التى أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تحسبًا لما تم رصده من احتمالية حدوث موجة ثانية من الفيروس.

وكلف محافظ الوادى الجديد، رؤساء المراكز والمدن باستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والتعليمية ودور العبادة وماكينات الصراف الآلى والشوارع والميادين والمرافق العامة ومواقف السيارات والأسواق، لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره.

وشدد الزملوط، فى بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، اليوم الإثنين، على استمرار وتكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول ونقلها إلى المدافن الصحية الآمنة للحفاظ على البيئة، مع أهمية توفير المستلزمات الوقائية لعمال النظافة أثناء أدائهم عملهم، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات والقرارات تأتى فى إطار توفير بيئة صحية وآمنة لمنع انتشار الفيروس حرصا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين على السواء من خلال الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ووجه الزملوط، بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على كافة القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار العدوى بالفيروس، فضلاً عن استمرار حملات التطهير والنظافة بصفة يومية بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت إشراف رؤساء المدن والقرى المراكز، وذلك ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها، وذلك فى إطار التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأكد المحافظ، على أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية داخل المصالح، مشدداً على إلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية طوال الوقت وتطهير أماكن تعامل الجمهور بصورة دورية، مع التوعية يومياً باتباع الشروط الصحية، مشيرا إلى تكليفاته لمديرية الأوقاف بتكثيف التوعية المستمرة بدور العبادة وتطبيق كافة القرارات المنظمة داخل المساجد وتوعية رواد المساجد من خطورة الفيروس والالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.