اليوم السابع
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محافظ المنيا: حصلنا على المركز الأول فى حل شكاوى المواطنين فى عام 2020

الإثنين، 11 يناير 2021 02:50 م
محافظ المنيا: حصلنا على المركز الأول فى حل شكاوى المواطنين فى عام 2020 اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا، إن المحافظة حققت المرتبة الأولى بنسبة إنجاز للشكاوى على مدار عام 2020، تصل إلى 99%، وذلك خلال استعراض الدكتور مصطفي مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء الحصاد السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية من بداية عام 2020 حتى انتهاء العام، في إطار حرص الدولة على رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية لمواكبة الأحداث والتغيرات الحالية.

وأكد محافظ المنيا، أنه تم استقبال 4556 شكوى على منظومة الشكاوى الحكومية على مدار عام 2020، وتم تحقيق نسبة حسم لتلك الشكاوى بنسبة إنجاز 99%، وقد ساهمت المنظومة في خلق آلية عمل موحدة للترابط بين الحكومة والمواطن، وكان العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، فالمنظومة تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهورًا.

وأشاد المحافظ، بالعاملين القائمين على منظومة العمل من خلال استجابة وحسم الشكاوى المقدمة من المواطنين، مؤكداً ان الاهتمام باحتياجات المواطنين من أولويات العمل والتي تسعي المحافظة على الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين.

وأكدت نجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، على أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية والعمل على تفعيل دور الشكاوى الإلكترونية لسرعة الاستجابة وتحقيق الصالح العام للمواطنين ، مشيرة الى أنه يتم استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة من خلال الانترنت على عنوان www.shakwa.eg  وتطبيق إيجابي، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052

 

 


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