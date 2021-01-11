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لبنان: تقليص حركة المسافرين فى مطار رفيق الحريرى الدولى لتصبح 20%

الإثنين، 11 يناير 2021 07:25 م
لبنان: تقليص حركة المسافرين فى مطار رفيق الحريرى الدولى لتصبح 20% لبنان
كتب أحمد عرفة

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أكد المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان، أنه سيتم فحص فورى فى المطار وآخر بعد أسبوع لكل القادمين إلى لبنان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان: منح حركة المسافرين من المعابر البحرية والبرية باستثناء حركة الترانزيت، مضيفا: تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي لتصبح 20%.

ولفت المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، إلى منع الخروج إلى الشوارع والطرقات اعتبارا من صباح يوم الخميس ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين المقبل.


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