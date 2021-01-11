فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد لقاح سبوتنيك V الروسي

وكالة الأنباء الإسبانية - أفى

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (صندوق الثروة السيادي الروسي) الاثنين، عن تسجيل وزارة الصحة الفلسطينية اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد (سبوتنيك V).



وتم التسجيل في إطار الاستخدام الطارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم إجراء مماثل في وقت سابق في الجزائر والأرجنتين وبوليفيا وصربيا.



ومن المقرر تسليم "سبوتنيك V" إلى فلسطين في الربع الأول من العام الجاري، مع توقع وصول الدفعة الأولى في غضون شهر.



وسيتم تسهيل إمدادات اللقاح من قبل شركاء دوليين لصندوق الاستثمار المباشر الروسي في الهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.



وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، إن "الجودة العالية وفعالية لقاح سبوتنيك V تجذب اهتماما متزايدا لعدد من البلدان، مشيرا إلى أن ذلك "سيؤدي إلى توسيع جغرافية تسجيله وإمداداته وإنتاجه".



وأضاف ديميترييف أنه "بعد أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، سيتم استخدام سبوتنيك V في الشرق الأوسط أيضا. مما يساعد في توحيد جهودنا لتحقيق نصر مشترك مبكر على عدوى فيروس كورونا من خلال تسهيل الوصول إلى لقاح فعال وآمن لمزيد من البلدان وسكانها".



وأوضح أن تسجيل لقاح "سبوتنيك V"، جاء نتيجة لمميزاته الرئيسية، المتمثلة في "فاعليته التي تزيد على 90%، ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة من فيروس كورونا المستجد".



وبالفعل تم تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص بـ (سبوتنيك V).



ويعمل مطورو لقاح (سبوتنيك V) بالتعاون مع أسترازينيكا على تجربة سريرية مشتركة لتحسين فعالية اللقاح الخاص بها.



يشار إلى أنه تمت الموافقة على لقاح (سبوتنيك V) في روسيا وبيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر، كما بدأت عملية الموافقة على اللقاح في الاتحاد الأوروبي.