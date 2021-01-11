اليوم السابع
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غلق وتشميع 8 مقرات للدروس الخصوصية وحضانة بنطاق 4 مراكز فى البحيرة

الإثنين، 11 يناير 2021 12:13 م
غلق وتشميع 8 مقرات للدروس الخصوصية وحضانة بنطاق 4 مراكز فى البحيرة غلق مركز دروس خصوصية - أرشيفية
البحيرة ناصر جودة

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قامت اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة البحيرة، طبقا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز (أبو حمص - مركز دمنهور - رشيد - مركز و بندر كفر الدوار - كوم حماده - حوش عيسى - ايتاى البارود - ادكو - الدلنجات - شبراخيت - النوبارية - ابو المطامير - الرحمانية ) وأسفر المرور عن :-

متابعة أماكن الدروس الخصوصية بإدارة كوم حمادة وتم رصد مركز وأخد تعهد على المدرس وتم الغلق.

مرور اللجنة على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق منطقة نظير بإدارة بندر كفر الدوار، وتم غلق وتشميع 4 مقرات.

المرور على مراكز الدروس الخصوصية بقرى جواد حسنى وكيمان دميسة وكفر حصام وكوم القناطر بإدارة أبو حمص، وتم الغلق والتشميع لمركزين معلم بمدرسة كوم القناطر الإعدادية وآخر معلم إنجليزى بمدرسة عمران.

متابعة مقرات الدروس الخصوصية بإدارة الرحمانية، وتبين وجود معلم كيمياء وتم أخذ إقرار بعدم إعطاء دروس خصوصية، وكذا غلق حضانة بها 3 فصول لعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية.


دروس خصوصية

مراكز الدروس الخصوصية

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