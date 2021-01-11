عمدة لندن يحذر: 40 % زيادة فى أعداد المصابين بكورونا مقارنة بالموجة الأولى

كتب هيثم سلامة

حذر صادق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن، من زيادة حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن أعداد المصابين تتجاوز أعداد مصابى الموجة الأولى بنسبة 40%، وأن هناك المزيد من الحالات في العناية المركزة أكثر من أي وقت، داعيا مواطنيه إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل.

عمدة لندن تويتر

وأضاف :"هناك 23٪ زيادة في عدد الأشخاص المصابين بكورونا في المستشفى في أكثر من أسبوع بقليل، هذا أمر جاد.. من فضلك ، ساعد NHSالعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS بالبقاء في المنزل".

يشار إلى أن صادق خان، عمدة لندن، حذر من وجود وضع كارثى خلال جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، فى عاصمة المملكة المتحدة، لافتًا إلى أن حالات الإصابات تملأ المستشفيات وترهق خدمة الصحة الوطنية، وغرد عمدة لندن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "يهدد COVID-19 بإغراق مستشفيات لندن، والوضع مقلق للغاية".

وكشف صادق خان، عمدة لندن، فى وقت سابق عن أن أسرة المستشفيات بدأت تنفد بسبب كثرة استقبال حالات الاصابات بكورونا، مؤكدا أن الأسرة ستنفد خلال اسبوعين ما لم تنخفض حالات الاصابات"، قائلا: "الوضع في لندن حرج.. لقد أعلنت هذا الأسبوع عن وقوع حادث كبير بسبب التهديد الذي يشكله هذا الفيروس لسكان لندن. الحقيقة هي أن أسرة المستشفيات سوف تنفد في الأسبوعين المقبلين ما لم يتباطأ انتشار كورونا".

وتابع: "الوضع في العاصمة الآن حرج. وأود أن أشكر موظفي NHS المذهلين الذين قاموا بتغيير جزء من مركز Excel بحيث يمكن استخدامه كمكان للتلقيح، وسيعجل إطلاق اللقاح المنقذ للحياة لسكان لندن".