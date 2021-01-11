طوكيو (أ ش أ)

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الاثنين تسجيل 1219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى طوكيو، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن اليوم هو السابع على التوالي الذي يتخطى فيه إجمالي الحالات الجديدة في طوكيو حاجز الألف حالة.

وتابعت الشبكة أن إجمالى عدد المصابين فى طوكيو منذ بداية الأزمة قد وصل إلى 76 ألفا و163 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة حاليا 131 شخصا.

وكان رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، قد أعلن حالة الطوارىء فى العاصمة طوكيو وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معطيا بذلك الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس.