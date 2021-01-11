طرح أراض سكنية جديدة متميزة لأول مرة بمدينة الصالحية الجديدة فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس شريف عبد البديع، نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إن الصالحية تشهد عصر جديدة وطفرة فى جميع المجالات بإشراف المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز المدينة، وللمرة الأولى بالمدينة يتم طرح أراضى سكنية متميزة وأكثر تميز، وذلك حرصا من جهاز المدينة على الاستغلال الأمثل لرقعة الأراضى الشاغرة وزيادة الكثافة السكانية بالمدينة، وإضافة أنشطة جديدة لتتماشى مع الخدمات الجارى تنفيذها حاليا واستجابة لطلبات المواطنين والمترددين على المدينة وتشجيعا للاستثمار العقارى،فقد تم اعتماد المخطط التفصيلي قطع اراضي مميزة واكثر تميزا بمواقع حيوية بالمدينة .

وأضاف فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه تم أخذ الموافقة الفنية من الجهات المختصة،على إعادة تخطيط بعض المواقع الشاغرة بالمدينة حيث تم إتاحة عدد 57 قطعة أرض سكنية مميزة وأكثر تميز بالمجاورة السادسة، وعدد 52 قطعة أرض سكنية بالمجاورة التاسعة. وسيتم طرحها قريبا بنظام أسبقية الحجز اون لاين حيث انه جارى الانتهاء من تصميم المرافق لهم للبدء الفورى فى طرحها للتنفيذ.

وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أن الأراضى على مساحة من 400 إلى 600 متر مربع ، بنشاط متميز وأكثر تميز، وتتميز أنها واقعة داخل المناطق السكاني والخدمات ومحاط بها مدارس وشهر عقارى ومتنزهات والأراضى متاحة وسوف تدرج فى فبراير المقبل .