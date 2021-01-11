ضبط عاطل حرض "كلب شرس" على مواطن بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجح ضباط مباحث قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كلب قام باستخدامه لترويع أحد المواطنين وانتشار صوره على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، بدائرة قسم الشرطة.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم بقيام المتهم السيد.ع، عاطل، بحوزته كلب شرس يستخدمه فى ترويع أحد المواطنين بدائرة القسم.

على الفور تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة المنشية، وألقى القبض على المتهم والتحفظ على الكلب وتحرير محضر إدارى بواقعة الضبط بقسم شرطة المنشية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو قيام عاطل مُصطحب كلبا وهو يُمسِك بالمواطن، بالتزامن مع إطلاق الإشارات التحريضية للكلب الذى بدوره كان يقوم بتنفيذها، حيث قفز على صدر المجنى عليه محاولًا نهشه.