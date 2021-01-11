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رئيسة النواب الأمريكى: الداعمون لعزل ترامب يهدفون منعه من الترشح مرة أخرى

الإثنين، 11 يناير 2021 12:02 ص
رئيسة النواب الأمريكى: الداعمون لعزل ترامب يهدفون منعه من الترشح مرة أخرى نانسى بيلوسى
كتب أحمد عرفة

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أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الداعمين لعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يهدفون عبر هذا الإجراء، إلى منعه مستقبلا من الترشح مرة أخرى، موضحة أن الرغبة في منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية تمثل أحد أسباب دعم الناس لعملية عزله.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفتت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى أن مبادرة عزل ترامب تحظى بدعم حاسم في الكونجرس، معلنة تفضيلها اللجوء إلى التعديل الـ25 للدستور الأمريكى والذى يسمح بإقصاء الرئيس من السلطة بسبب عجزه عن تنفيذ مهامه.

 

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الشخص الذى يقود الفرع التنفيذى للسلطة مجنون فقد رشده وهو رئيس خطير للولايات المتحدة، لافتا إلى ضرورة تحميل ترامب المسؤولية عن تصرفاته باقتحام مقر الكونجرس.

 

 

 


نانسى بيلوسى

أمريكا

ترامب

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