داخلية الوفاق الليبية تطلق عملية أمنية في طرابلس ووزارة الدفاع تتحفظ

كتب سمير حسنى

أطلقت وزارة الداخلية فى حكومة الوفاق الليبية اليوم الاثنين، عملية أمنية في العاصمة طرابلس ، في حين تحفظت وزارة الدفاع على العملية، جاء ذلك نقلا عن وكالة نوفا الإيطالية.

فى غضون ذلك، أكد مجلس النواب الليبي أن الحوارات السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، هي توفيق وتسوية بين الأطراف الليبية الموجودة في المشهد السياسي وليس دعوة للترشح والانتخاب.

وقال المستشار الإعلامي للمجلس فتحي المريمي - في تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية، /الأحد/ - "إن الترشح والانتخابات من خلال هذه الحوارات تم الاتفاق عليها في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد توحيد السلطة في ليبيا باختيار مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية".

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأحد الماضي، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة.

وذكرت البعثة، في بيان، أنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مشيدة بـ"الحماس" الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.