حملات ليلية بدسوق تغلق محلين و4 مراكز للدروس الخصوصية ورفع إشغالات

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ،ع دد من الحملات الليلية ،تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، باشراف المهندسة عايدة ماضى رئيسة مركز ومدينة دسوق ،بدأت الحملات برفع وإزالة التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، واسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا اشغال، وتم رفع اشغالات المقاهى على الكورنيش، لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى.

كما شهدت مدينة دسوق حملات على المطاعم والكافيهات والسوبر ماركت والجزارة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار ارتداء الكمامات، وتمكنت الحملة من غلق محلين مخالفبن.

كما تمكنت الحملات من غلق4 مراكز دروس خصوصية ،وفصل التيار الكهربائي عنها، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بغلق مراكز للدروس الخصوصية، حفاظا على صحة الطلاب .