تعليم الإسماعيلية تشن حملة وتغلق مركزا للدروس الخصوصية بمنطقة المرحلة الخامسة

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت الأجهزة التنفيذية حملة على مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بعد ورود العديد من شكاوى الاهالى بقيام عدد من المدرسين بفتح مراكز وسناتر الدروس الخصوصية، بالمخالفة لقرارات الحكومة، وضمت الحملة كلا من مجلس المدينة والأحياء إلى جانب اللجنة المشكلة بتكليفات من طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية والتى ضمت مدير التعليم العام ومسئولى الأمن بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة المرحلة الخامسة، حيث تبين وجود عدد من الطلاب داخل المركز والخاص بتدريس مادة الرياضيات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت الحملة بالمرور وفق بلاغات على مراكز مختلفة للدروس بعدة مناطق بالمدينة حيث تم توجيه رسائل مشددة لمواجهة الدروس الخصوصية.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها التفتيشية لضبط مراكز الدروس المخالفة لمنع التجمعات تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.