تجهيز 10 عرائس بشمال سيناء بجهود تطوعية

شمال سيناء ـ محمد حسين

تسلم 10 عرائس من شمال سيناء تجهيزات كاملة لعش الزوجية، وفرتها لهم إحدى الجمعيات الأهلية، وتم تسليمها بالعريش، بحضور ممثلى الجمعية وسعدية محمود، مدير تضامن شمال سيناء، وعلى غيط رئيس قسم الجمعيات الأهلية بتضامن شمال سيناء.

وتم تسيير قافلة الشتاء من القاهرة لشمال سيناء، تضمنت تجهيز 10 عرائس، وتجهيز بيت لأسرة مكونة من ثلاث معاقين عبارة عن ثلاجة وغسالة وبوتجاز وشاشة تليفزيون، وتسليم 10 أسر معاقين ذهنيا وبدنيا غسالة هاف أتوماتيك، وحفاضات بمقاسات مختلفة وأدوات نظافة كاملة للاستخدام اليومى، وكراسى معاقين، وعدد 250 كرتونة مواد غذائية، وعدد 1000 لحاف فيبر حرارى، ولبن أطفال، وغطاء مشمع بانر للعشش.