بومبيو: ممارسة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعى لا يعكس القيم الأمريكية

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن ممارسة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس القيم الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن إعادة كوبا إلى قائمة الإرهاب، خلال مؤتمر صحفى له منذ قليل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين: "أدرجت وزارة الخارجية كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب لتقديمها بشكل متكرر دعما لعمليات الإرهاب الدولي عن طريق منح اللجوء للإرهابيين".