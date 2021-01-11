بوتين يؤكد هدف الوساطة الروسية وقف إطلاق نار دائم فى ناجورنى كاراباخ

موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن جهود الوساطة الروسية تهدف إلى وقف إطلاق نار دائم في ناجورنى كاراباخ، وقال بوتين - فى مستهل لقائه بالرئيس الأذربيجاني حيدر علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان فى موسكو، اليوم الاثنين، "أود أن أشكركم على استجابتكما الإيجابية لجهود الوساطة التي يبذلها الجانب الروسي، والتي كانت تهدف إلى المساعدة في وقف إراقة الدماء واستقرار الوضع وتحقيق وقف إطلاق نار مستدام في كاراباخ".

وأضاف "روسيا تثمن الشراكة وعلاقات حسن الجوار، التي تربط بلداننا وشعوبنا، لذلك تابعنا اندلاع الصراع المسلح بقلق على مصير الناس والمواطنين"، مشيرا إلى أن مجموعة عمل ثلاثية بقيادة نواب رؤساء وزراء روسيا وأرمينيا وأذربيجان ستتشكل للتعامل مع قضايا إعادة الإعمار في ناجورني كاراباخ.

من جانب أخر بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى سادير جباروف لفوزه في الانتخابات الرئاسية لقيرغيزستان، معربا عن أمله في مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.