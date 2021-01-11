بدء التحقيقات مع متحدى السرطان بنيابة دسوق

كفر الشيخ محمد سليمان

بدأت نيابة دسوق برئاسة المستشار يحي السقعان رئيس نيابة دسوق، التحقيق مع محمد قمصان 20 سنة متحدي السرطان، لمناقشته في مدى صحة ادعاء إصابته بالسرطان من عدمه، بالإضافة للاستماع إلى هند عجور أخصائية تخاطب في المحضر المقدم منها، والذي تتهمه فيها بتهديدها.

وكانت مباحث مركز دسوق برئاسة أحمد أبوعريضة وتحت إشراف العقيد أحمد سكران رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، استدعت محمد قمصان ووالدته لسؤالهما عن مرضه بالسرطان وما يدل على ذلك من تقارير طبية، ولم يقدم قمصان حتى الآن ما يثبت ذلك،وتم تحويله للنيابة لسؤاله فيما نسب إليه من اتهامات وفي المحضر المقدم من اخصائيه التخاطب،التي كانت متعاطفه معه ،وطالبته بتقديم التقارير الطبية لتقف بجواره في محنته ولكنه هددها،على حد قولها.