بايدن: ترامب يجب ألا يظل في المنصب

رويترز

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن ترامب يجب ألا يظل في المنصب، مؤكد أنه تحدث اليوم الإثنين، مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس ترامب.

وأكد بايدن، أنه ليس قلقا من مراسم التنصيب، مطالبا بمساءلة من تسببوا في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وفى وقت سابق قال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي اليوم الاثنين إنه تم تكليف الحرس الوطني بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من القوات في العاصمة واشنطن لدعم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف هوكانسون للصحفيين أنه من المتوقع نشر قوات قوامها نحو عشرة آلاف في المدينة بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات.