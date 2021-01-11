اليوم السابع
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خالف قواعد كورونا..

انتقادات لبوريس جونسون لقيادته الدراجة على بعد 7 أميال من منزله

الإثنين، 11 يناير 2021 09:06 م
انتقادات لبوريس جونسون لقيادته الدراجة على بعد 7 أميال من منزله بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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تعرض بوريس جونسون لانتقادات لاذعة بعد أن شوهد وهو يقود دراجته في حديقة على بعد سبعة أميال من داونينج ستريت – مقر مجلس الوزراء ومنزله- في نهاية هذا الأسبوع، بما يخالف قواعد كورونا، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتنص إرشادات الإغلاق الحكومية في إنجلترا على أنه يجوز للناس مغادرة منازلهم لممارسة الرياضة مرة واحدة يوميًا ، ولكنها تخبرهم أنه "لا ينبغي عليهم الذهاب خارج منطقتك المحلية" للقيام بذلك.

وأثارت رحلة جونسون الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث وصف أحد مستخدمي تويتر رئيس الوزراء بأنه "منافق" وقال آخر إنه يبدو أن "الإغلاق مخصص للصغار فقط"

وقال النائب عن حزب العمال عن مقعد هامرسميث في لندن، آندي سلوتر: "مرة أخرى ، يقول رئيس الوزراء:" افعلوا ما أقول ولا تفعلوا مثلما أفعل ".

وأضاف: "لندن لديها بعض من أعلى معدلات الإصابة في البلاد. يجب أن يكون بوريس جونسون قدوة يحتذى بها ".

لكن داونينج ستريت أصر على أنه كان يمارس الرياضة ضمن قواعد الإغلاق ، وقال وزير الصحة مات هانكوك إنه يجوز المشي أو الركوب على بعد سبعة أميال من منزلك.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "التمرين يجب أن يكون ممارسة ولا ينبغي استخدامه للتواصل الاجتماعي."

 

 


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