المكسيك تبدأ فى تطعيم 15 مليون من كبار السن ضد فيروس كورونا 12 يناير

فاطمة شوقى

أعلن رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن العاملين الصحيين سيبدأون فى التطعيم ضد فيروس كورونا لدى كبار السن فى 12 يناير، والذى يبلغ عددهم 15 مليون شخص.

وشدد رئيس المكسيك، على أنه سيتم تطبيق جرعات لقاح فايزر / بيونتك، "سنبدأ التلقيح الشامل لأن أكثر من 400 ألف جرعة من شركة فايزر تصل يوم الثلاثاء".

وقال الرئيس المكسيكي: "سيتم نشر 10000 لواء تطعيم لتحقيق هدف تطعيم 15 مليون من كبار السن ..هذه أخبار جيدة ، ولدينا ثقة في المستقبل"، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وفقًا للسلطات الصحية في البلاد، أبلغت المكسيك عن مليون 524036 إصابة بفيروس كورونا و 13204 حالة وفاة..

تقود المكسيك مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (Celac) الاتحاد في المنطقة لمكافحة Covid-19 وتجنب الآثار الإنسانية الأكبر للسلالة الجديدة.

وكان أعلن المتحدث باسم الرئيس المكسيكى، راميرز كويفاس، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية ، وقال "انا بصحة جيدة وسأعمل من المنزل باتباع جميع البروتوكولات الصحية" ، ولكنه لم يذكر إذا كان الرئيس قد تم اختباره ام لا .

ويعتبر كويفاس قريب من لوبيز أوبرادور ، كثيرا ما يسلمع الوثائق أو يرافقه فى الرحلات، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.