اليوم السابع
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الإثنين، 11 يناير 2021 05:00 م
خالد صلاح
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الفلبين تسجل 2052 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 11 يناير 2021 04:39 م
الفلبين تسجل 2052 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
)أ .ش. أ(

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل 2052 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 489 ألفا و736 إصابة.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية أن عدد الإصابات الجديدة المُسجل اليوم هو أعلى عدد يُسجل خلال يوم واحد منذ 18 ديسمبر 2020، مشيرة إلى أن الوزارة سبق أن حذرت من ارتفاع محتمل في إصابات كوفيد-19 في البلاد عقب موسم الأعياد.

وأفادت الوزارة بأنها سجلت 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 9 آلاف و416 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 458 ألفا و206 أشخاص، ولا تزال هناك 22 ألفا و114 حالة نشطة.

يذكر أن الفلبين تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

 

 

 


الفلبين

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

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