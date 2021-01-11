اليوم السابع
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العثور على منحوتة مصحف معدنى داخل حديقة بـ"مالمو" فى السويد.. صور

الإثنين، 11 يناير 2021 07:35 م
العثور على منحوتة مصحف معدنى داخل حديقة بـ"مالمو" فى السويد.. صور منحوتة المصحف فى السويد
كتب محمد تهامى زكى

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عُثر بعض السكان على منحوتة بشكل المصحف الشريف، وجدت موضوعة على قاعدة حجرية فى متنزه Magistratsparken  بمدينة مالمو فى السويد، حيث أُسس على قاعدة منخفضة مائلة ومربعة ضلعها نصف متر.

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ووفقا لموقعى  Alkompis وSydsvenskan السويديان، لوحظ أن جزءاً من القاعدة الحجرية، التي وضع عليها المصحف قد فُقدت من مكانها، فيما يعتقد أنها محاولة تخريب للعمل الفنى، كما أن سلطات مدينة مالمو، ذكرت أنها لم تمنح إذناً للعمل الفنى لأى فرد أو جهة فى هذا الموقع.

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من جانبه، قال توبياس نيلسون، من مجلس المدينة: "بالتأكيد وضعه شخص ما بنفسه، سيتعين علينا التحقيق من ذلك فى الأسبوع المقبل ومعرفة كيف نتعامل معه".

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وتابع نيلسون: "يحدث من وقت لآخر أن توضع أعمال فنية فى مرافق المدينة، ثم نحاول معرفة من قام بذلك وعادة ما نزيل تلك الأعمال".
 
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السويد

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المصحف الشريف

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