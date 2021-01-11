قال صندوق الثروة السيادية الروسي اليوم الاثنين إن وزارة الصحة الفلسطينية أقرت لقاح (سبوتنيك في) الروسي للوقاية من كوفيد-19، للاستخدام المحلي.
وأضاف الصندوق أن من المتوقع وصول الشحنة الأولى من اللقاح الشهر المقبل، وأن تصل كل الشحنات في الربع الأول من العام الجاري.
والصندوق السيادي الروسي هو المسؤول عن تسويق اللقاح الروسي في الخارج. ولم يذكر الصندوق عدد الجرعات التي سيتم شحنها إلى الأراضي الفلسطينية.
وكانت قد سجلت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأحد، 699 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت وزيرة صحة فلسطين مي الكيلة - في التقرير الوبائي حول الفيروس، وفقا لوكالة أنباء فلسطين "وفا" أنه تم تسجيل 1015 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
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