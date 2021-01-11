رويترز

قال صندوق الثروة السيادية الروسي اليوم الاثنين إن وزارة الصحة الفلسطينية أقرت لقاح (سبوتنيك في) الروسي للوقاية من كوفيد-19، للاستخدام المحلي.

وأضاف الصندوق أن من المتوقع وصول الشحنة الأولى من اللقاح الشهر المقبل، وأن تصل كل الشحنات في الربع الأول من العام الجاري.

والصندوق السيادي الروسي هو المسؤول عن تسويق اللقاح الروسي في الخارج. ولم يذكر الصندوق عدد الجرعات التي سيتم شحنها إلى الأراضي الفلسطينية.