وتم الإبلاغ عن وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا في العديد من البلدان، بما في ذلك الدنمارك وهولندا وأستراليا وإيطاليا والسويد وفرنسا واسبانيا وسويسرا وألمانيا وكندا واليابان وسنغافورة.