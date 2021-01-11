نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 96 حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الاثنين، أن جميع الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة - التي أُعلن عنها لأول مرة في المملكة المتحدة - تم عزلهم بمرافق الرعاية الصحية التي خصصتها حكومات الولايات المعنية، كما تم وضع المخالطين بالحجر الصحي.