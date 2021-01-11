أنصار ترامب يدعون لتظاهرتين في واشنطن إحداهما السبت والثانية يوم تنصيب بايدن

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يدعون إلى تظاهرتين في واشنطن إحداهما السبت المقبل والثانية يوم تنصيب جو بايدن.

وفى وقت سابق عقد مجلس النواب الأمريكى جلسة، لمناقشة قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.

وعرض مجلس النواب الأمريكى، مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل ترامب وأجل جلسته إلى يوم غد الثلاثاء.