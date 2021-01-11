اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أنصار ترامب يدعون لتظاهرتين في واشنطن إحداهما السبت والثانية يوم تنصيب بايدن

الإثنين، 11 يناير 2021 09:12 م
أنصار ترامب يدعون لتظاهرتين في واشنطن إحداهما السبت والثانية يوم تنصيب بايدن ترامب وبايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يدعون إلى تظاهرتين في واشنطن إحداهما السبت المقبل والثانية يوم تنصيب جو بايدن.

وفى وقت سابق عقد مجلس النواب الأمريكى جلسة، لمناقشة قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.

وعرض مجلس النواب الأمريكى، مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل ترامب وأجل جلسته إلى يوم غد الثلاثاء.

 

 


بايدن

ترامب

الكونجرس

عزل ترامب

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة