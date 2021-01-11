أمير ويلز يطلق مبادرة "تيرا كارتا" لوضع الاستدامة فى أجندة القطاع الخاص

ريهام عبد الله

أعلن الحساب الرسمى للأمير تشارلز أمير ويلز، أنه سيطلق اليوم "تيرا كارتا"، ميثاق الأرض، والذى يستهدف وضع أهداف الأسواق المستدامة فى قلب القطاع الخاص.

ونشر الحساب الرسمى لأمير ويلز، عبر تويتر، تغريدة جاء فيها :"اليوم مبادرة أمير ويلز للأسواق المستدامة، تعلن عن Terra Carta "ميثاق الأرض" الذي يضع الاستدامة في قلب القطاع الخاص، سيتحدث الأمير عن تيرا كارتا في قمة كوكب واحد، في وقت لاحق اليوم".



حساب أمير ويلز

وفى سياق آخر ظهر الأمير تشارلز أمير ويلز بصحبة زوجته كاميلا دوقة كورنوال أثناء احتفالهما بأعياد الكريسماس، حيث حرص الثنائى على عدم تفويت الاحتفال بتلك المناسبة من خلال الحساب الرسمى للعائلة عبر موقع "انستجرام"، ونشرا صورتهما وهما يمسكان بعصا، وكتبا فى التعليق على الصورة: "نتمنى للجميع أعياد سعيدة، آملين أن تكون 2021 أفضل بكثير".