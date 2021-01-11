وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن الاجتماع سيعقد بقصر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يشار إلى أن ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنيا وتتمثل مهمتها الرئيسية في مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

ويبقى موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021 أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.