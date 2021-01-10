اليوم السابع
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خالد صلاح
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29 ألف غرامة مالية وغلق وتشميع 7 محال لعدم إلتزامهم بالإجراءات بالإسكندرية

الأحد، 10 يناير 2021 04:51 م
29 ألف غرامة مالية وغلق وتشميع 7 محال لعدم إلتزامهم بالإجراءات بالإسكندرية حملة مكبرة بنطاق الحى
الإسكندرية- جاكلين منير

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شن اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، برفقة رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة بنطاق الحى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية  بنطاق أحياء الثغر.

وأشارت محافظة الاسكندرية فى بيان لها، إلى أن الحملة أسفرت الحملة؛ على غلق وتشميع عدد 7 من المحال والمطاعم والكافيهات وتحصيل غرامة مالية بإجمالي 29 ألف جنية،  وتم تحرير 66 محضر متنوع ما بين" نقص أشتراطات صحية- رصد بيئى- بيئه- نظافة - إشغال طريق - أمن صناعى، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية"، و16 انذار وتم التحفظ على عينات من المواد الغذائية لفحصها، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.
 
وخلال الحملة، شدد السكرتير المساعد على المحال والمطاعم والكافيهات بضرورى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام  بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، ورفع الإشغالات التى تعوق حرم الطريق العام، حرصا على سلامة المواطنين. 
 
وشارك فى الحملة ممثلين من" الطب البيطرى، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مسؤل نهضة مصر، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى".
 
حملة مكبرة بنطاق الحى (1)
حملة مكبرة بنطاق الحى (1)

حملة مكبرة بنطاق الحى (2)
حملة مكبرة بنطاق الحى (2)

حملة مكبرة بنطاق الحى (3)
حملة مكبرة بنطاق الحى (3)

حملة مكبرة بنطاق الحى (4)
حملة مكبرة بنطاق الحى (4)
 

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

كورونا

الاجراءات الاحترازية

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