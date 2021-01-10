اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يناير 2021 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

11 ألف جنيه حصيلة غرامات عدم ارتداء الكمامات بمحافظة دمياط

الأحد، 10 يناير 2021 11:59 ص
11 ألف جنيه حصيلة غرامات عدم ارتداء الكمامات بمحافظة دمياط مديرية أمن دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر بمديرية أمن دمياط، عن حصيلة غرامات الكمامات التى حصلتها حملات مديرية أمن دمياط بالتنسيق مع ضباط إدارة مرور دمياط والتى بلغت 220 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بمختلف أنحاء المحافظة وبلغت اجمالى المتحصلات بمبلغ  11 ألف جنيه.

وكانت مديرية أمن دمياط قد واصلت تنفيذ حملات على مختلف الطرق والميادين الرئيسية بدمياط تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بتوقيع غرامة مخالفة 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة الواقية وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية و الوقائية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا المستجد.

 

 

 

 


دمياط

اخبار دمياط

الاجراءات الاحترازية

امن دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق كافتيريا أسبوعين.. وتحرير 3308 مخالفة عدم ارتداء كمامة بالقليوبية.. صور

السبت، 09 يناير 2021 09:54 ص

تحرير 208 محاضر عدم ارتداء كمامة و8 لمنشآت خالفت الإجراءات الوقائية ببنى سويف

الجمعة، 08 يناير 2021 04:22 م

تحرير 442 محضر عدم ارتداء كمامة بمطروح فى حملة لتطبيق الإجراءات الوقائية

الخميس، 07 يناير 2021 05:20 م

الصحف العالمية اليوم: بدء توافد أنصار ترامب قبل مظاهرات "أوقفوا السرقة" ضد تصديق الكونجرس على فوز بايدن.. الرئيس المنتخب يغازل "معسكر ترامب": هناك جمهوريون محترمون.. بريطانيا تفرض غرامة على من لا يرتدى "كمامة"

الأربعاء، 06 يناير 2021 02:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة