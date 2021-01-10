11 ألف جنيه حصيلة غرامات عدم ارتداء الكمامات بمحافظة دمياط

دمياط معتز الشربينى

كشف مصدر بمديرية أمن دمياط، عن حصيلة غرامات الكمامات التى حصلتها حملات مديرية أمن دمياط بالتنسيق مع ضباط إدارة مرور دمياط والتى بلغت 220 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بمختلف أنحاء المحافظة وبلغت اجمالى المتحصلات بمبلغ 11 ألف جنيه.

وكانت مديرية أمن دمياط قد واصلت تنفيذ حملات على مختلف الطرق والميادين الرئيسية بدمياط تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بتوقيع غرامة مخالفة 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة الواقية وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية و الوقائية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا المستجد.