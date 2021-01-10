وول ستريت جورنال: البيت الأبيض دفع كبير ممثلى الادعاء بأتلانتا للاستقالة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت، أن البيت الأبيض دفع كبير ممثلي الادعاء الاتحادي في أتلانتا إلى الاستقالة قبل جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا لأن الرئيس دونالد ترامب كان مستاء لأنه لم يفعل ما يكفي للتحقيق في مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات.

وعينت وزارة العدل يوم الثلاثاء ممثل ادعاء اتحاديا جديدا لقيادة مكتب أتلانتا، بعد يوم من استقالة بايونج جيه. باك النائب العام الذي عينه ترامب للمنطقة الشمالية من جورجيا.

وجذبت استقالة باك الانتباه لأن ترامب بدا أنه يشير إليه في مكالمة هاتفية في الآونة الأخيرة مع سكرتير ولاية جورجيا طلب خلالها الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته من مسؤولي الولاية محاولة إيجاد أصوات كافية لتغيير نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وفي تسجيل حصلت عليه وسائل إعلام عديدة، بدا أن ترامب يشكو خلال المكالمة من باك دون أن يذكر اسمه، قائلا إن هناك ممثل ادعاء في جورجيا لا يسير على نهج ترامب أبدا.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق بينما لم ترد وزارة العدل ولم يرد باك على طلبات رويترز للتعليق يوم السبت.