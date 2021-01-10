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وزير خارجية السودان: لا تقدم فى جلسة المفاوضات الجارية حول سد النهضة

الأحد، 10 يناير 2021 06:09 م
وزير خارجية السودان: لا تقدم فى جلسة المفاوضات الجارية حول سد النهضة سد النهضه
كتب أحمد عرفة

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قال وزير خارجية السودان عمر قمر الدين، إنه لا تقدم فى جلسة المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكانت بدأت مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة دولة جنوب أفريقيا لبحث الوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

واتفق وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة الإثيوبى فى اجتماعهم الذى عقد برئاسة دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى والذى عُقد فى 3 يناير بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقى الذين يشاركون فى المفاوضات، حيث تم التوافق خلاله على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية فى إتفاق سد النهضة، على أن يتم عقد اجتماع سداسى وزارى آخر برئاسة دولة جنوب أفريقيا للنظر فى مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.


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