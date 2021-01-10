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وزير الصحة الأردنى: بدء حملة التطعيم ضد كورونا الأربعاء المقبل

الأحد، 10 يناير 2021 02:59 م
وزير الصحة الأردنى: بدء حملة التطعيم ضد كورونا الأربعاء المقبل نذير عبيدات - وزير الصحة الاردني
كتب سمير حسنى

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قال نذير عبيدات وزير الصحة الأردني، إن لقاح فايزر ضد فيروس كورونا سيصل البلاد على دفعات أسبوعية، داعيا لتجاهل الشائعات بشأن لقاحات كورونا ، مؤكدا في مؤتمر صحفي، إن المملكة الأردنية  تعاقدت على اللقاح الاماراتى الصيني، ولقاح فايزر، كاشفا عن بدء حملة التلقيح الأربعاء المقبل بلقاحي فايزر وسينوفارم الصينية ، متعهدا  بإطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا بشكل دقيق ومنظم وعادل أيضا.

وفى وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الأردنية، 21 حالة وفاة و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3940 وفاة ، و301 ألف و303 إصابات.


ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة الصحة توضيحها أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 16343 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي تم إدخالها إلى المستشفيات 105 حالات، فيما غادرت 85 حالة ، مشيرا الى  تسجيل 2091 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 281020 حالة ، على أن يتم  إجراء 26985 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3 ملايين و287 ألفا و21 فحصاً

 

وزير الصحة الاردني

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