وزير الخارجية الجزائرى يبدأ غدا زيارة لجنوب أفريقيا تستمر يومين

يبدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم غدا الاثنين زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا تستمر يومين.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء اليوم الأحد أن بوقدوم سيجري خلال الزيارة لقاءات مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور، بالإضافة إلى مسئولين آخرين بهدف إجراء تقييم معمق للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة لتبادل الآراء والتحليلات في إطار تقاليد التشاور القائمة بين البلدين حول مختلف المسائل المتعلقة بالسلم والأمن في أفريقيا والعالم، كما ستسمح بتعزيز التنسيق حول القضايا السياسية والأمنية داخل المنظمات الإقليمية والدولية.
وزير الخارجية الجزائرى يبدأ غدا زيارة لجنوب أفريقيا تستمر يومينالأحد، 10 يناير 2021 08:43 م
وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم
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يبدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم غدا الاثنين زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا تستمر يومين.
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