وزيرة الثقافة تفتتح غدًا المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح- صبرى غانم

يستقبل اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، غدا الاثنين ، الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزير الثقافة، لافتتاح المرحلة الأولى من أعمال الإحلال والتجديد من قصر ثقافة الإسماعيلية.

يرافق وزيرة الثقافة فى الزيارة ، الدكتور أحمد عواض ، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة والمحاسب عمرو البسيونى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والفنان أحمد الشافعى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ، وأمل عبد الله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، وابتسام فريد، مدير عام الإقليم والمشرف على فرع ثقافة الإسماعيلية.

وقال المهندس عماد بيومى، المشرف على مشروع إحلال وتجديد قصر ثقافة الإسماعيلية، إن أعمال التطوير ورفع الكفاءة قد شملت إحلالًا شاملًا لمنظومة التكييف المركزي، ومنظومة الحماية المدنية والإطفاء، وسقف المسرح الداخلي والسطح الخارجي، والمقاعد والأرضيات، وإضاءة صالة المسرح، والخدمات داخل الصالة، وبهو المسرح، كما تم عمل صيانة لأجهزة الإضاءة والصوت وخشبة المسرح، وشاشة السينما، وتجديد ستائر المسرح، فضلًا عن عمل الصيانة اللازمة للوحة مدخل المسرح.