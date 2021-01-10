والدة متحدى السرطان بكفر الشيخ: نجلى أصيب بجلطة لغضبه من المنتقدين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكدت آمال عثمان، والدة محمد قمصان، متحدي السرطان، أن نجلها أصيب بجلطة بسبب غضبه من منتقديه، واتهامه بالباطل، وتم نقله للقاهرة، واستقبله والده هناك. وأضافت لـ"اليوم السابع"، "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم نجلى"، متسائلة كيف يتاجر شاب بمرضه كما يدعون، وشددت على أن نجلها يتم علاجه منذ 4 سنوات، ومن لا يصدق فهو حر، ولكنه لا يتهم الناس بالباطل، ولديها كافة الإشاعات والتقارير".

وأكد علي أحمد الشناوي، صديق متحدي السرطان، أن صديقه مصاب بالسرطان منذ مدة كبيرة ويعاني من مرضه، ويعيب على كل منتقديه، أنهم كذبوه، وهم لا يعلمون حقيقة مرضه.

واضاف أنه كان يتردد عليه في صالون الحلاقه، ويعرف بحقيقة مرضه، ويحاول دعمه، وتخفيف ألامه، معلقا على منتقديه، بأنه لا يشعر بالألم إلا صاحبه، مؤكدا أن عددا كبيرا من أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق لا يعلمون بحقيقة مرضه.

يذكر أن الصفحة الشخصية لمحمد القمصان ،نشرت صورة له وهو يرقد على سرير،معلق له محلول ،ونشر بوست أنه أصيب بجلطة،مطالبا كل محبيه بالدعاء له.